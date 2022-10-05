Міноборони Британії опублікувало ролик на підтримку України: "Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим лишаються Україною"

Міністерство оборони Великої Британії створило відео на підтримку України після проведених Кремлем псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях.
Ролик оприлюднено в твіттері. У ньому ставиться питання, скільки країн підтримали результати псевдореферендумів у Запорізькій, Луганській, Херсонській та Донецькій областей. На тлі пустки зʼявляється відповідь: тільки одна – Північна Корея.
"Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя та Крим лишаються Україною", – зазначили в міністерстві.
У понеділок КНДР висловила підтримку спробі Кремля "приєднати" до Росії суверенні території України. Жодна з цих чотирьох областей не контролюється російською армією повністю. Крім того, оборонці невпинно звільняють населені пункти від ворога, і деокупували деякі з них за період між оголошенням фейкових референдумів і заявою Путіна про незаконну анексію.
Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю в липні, коли Пхеньян підтримав "незалежність" окупованих районів Донецької і Луганської областей.
КНДР – країна зі списку держав-спонсорів тероризму.