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Міноборони Британії опублікувало ролик на підтримку України: "Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим лишаються Україною"

Міністерство нагадало, що тільки одна країна підтримала псевдореферендуми – це КНДР. 

Міноборони Британії опублікувало ролик на підтримку України: "Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим лишаються Україною"
Фото: скрін

Міністерство оборони Великої Британії створило відео на підтримку України після проведених Кремлем псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях. 

Ролик оприлюднено в твіттері. У ньому ставиться питання, скільки країн підтримали результати псевдореферендумів у Запорізькій, Луганській, Херсонській та Донецькій областей. На тлі пустки зʼявляється відповідь: тільки одна – Північна Корея

"Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя та Крим лишаються Україною", – зазначили в міністерстві. 

У понеділок КНДР висловила підтримку спробі Кремля "приєднати" до Росії суверенні території України. Жодна з цих чотирьох областей не контролюється російською армією повністю. Крім того, оборонці невпинно звільняють населені пункти від ворога, і деокупували деякі з них за період між оголошенням фейкових референдумів і заявою Путіна про незаконну анексію. 

Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю в липні, коли Пхеньян підтримав "незалежність" окупованих районів Донецької і Луганської областей. 

КНДР – країна зі списку держав-спонсорів тероризму. 

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