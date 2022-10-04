КНДР підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України

Північна Корея оголосила про підтримку незаконної анексії Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей України. Відповідну заяву МЗС КНДР цитують прокремлівські ЗМІ.

Пхеньян заявив, що "підтримує позицію уряду Росії про прийняття регіонів до свого складу".

Фейкові референдуми, на яких людей примушували голосувати шантажем і погрозами зброєю, столиця КНДР назвала "волевиявленням".

Це єдина країна, яка висловила підтримку спробі Кремля "приєднати" до Росії суверенні території України. Жодна з цих чотирьох областей не контролюється російською армією повністю. Крім того, оборонці невпинно звільняють населені пункти від ворога, і деокупували деякі з них за період між оголошенням фейкових референдумів і заявою Путіна про незаконну анексію.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю в липні, коли Пхеньян підтримав "незалежність" окупованих районів Донецької і Луганської областей.

КНДР – країна зі списку держав-спонсорів тероризму.