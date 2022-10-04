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На Херсонщині росіяни, по суті, стоять в обороні, – Пентагон

Втрата Лимана на Донеччині створює матеріально-технічні проблеми для росіян.

На Херсонщині росіяни, по суті, стоять в обороні, – Пентагон
Фото: Вікі

Контрнаступальні операції українських військових на півдні їхньої країни змушують російські війська “захищатися”.

Про це заявив високопоставлений військовий чиновник під час брифінгу в Пентагоні

“У Херсонській області, де Україна веде свій контрнаступ… росіяни, по суті, стоять в обороні. Вони, очевидно, воюють. Але вони в обороні, на відміну від ситуації далі на північ, під Бахмутом, де більше наступального характеру”, – зазначив він.

На півночі України українські війська увійшли в місто Лиман і зараз контролюють місто після того, як Росія поступилася цією територією.

“Наша оцінка полягає в тому, що багато з цих російських сил відійшли до Кремінної, на схід від Лиману, і, ймовірно, віддають перевагу цьому розташуванню, щоб утримувати лінію та відбивати подальше українське просування”, – сказав чиновник. 

На його думку, Лиман використовувався російськими військами як логістичний центр, тому його звільнення Україною є значним оперативним досягненням.

Чиновник сказав, що втрата Лимана створює матеріально-технічні проблеми для росіян.

“Це впливає на здатність доукомплектувати сили вздовж передової лінії військ”, – сказав він. 

Посадовець додав, що росіяни продовжують обстрілювати район навколо Куп’янська, але українці продовжують захищати цей район, а в Бахмуті тривають важкі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися на захід.

“Жодних суттєвих зрушень на місці не відбулося, оскільки українські сили продовжують утримувати там лінію”, – сказав чиновник.

Нагадаємо, поблизу Херсона минулими вихідними українські війська змогли звільнити села Архангельське та Миролюбівка поблизу річки Дніпро.

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