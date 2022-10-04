Польща готує нову місію експертів для фіксації воєнних злочинів РФ

Польща готує нову місію експертів для допомоги українським правоохоронцям у фіксації воєнних злочинів Росії.

Про це йшлося під час зустрічі генерального прокурора Андрія Костіна з Генеральним прокурором - Міністром юстиції Польщі Збігнєвом Зьобро у Варшаві, повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Місія експертів з Польщі впродовж 10 діб разом з українськими колегами ефективно працювала над розслідуванням воєнних злочинів у Бородянці, Києві та Миколаєві. Польські фахівці допомогли зафіксувати пошкодження у містах за допомогою 3D-сканерів.

Костін і Зьобро обговорили повторне прибуття в Україну експертної місії для підсилення та допомоги прокурорам та слідчим. Воно має відбутися вже найближчим часом.

Збігнєв Зьобро наголосив, що польська сторона уважно стежить за всім, що відбувається в Україні. Він також запевнив у готовності Польщі до втілення усіх ініціатив та підтримки Україну як на національному рівні всередині країни, так і на міжнародній арені.

За його словами, розкриття злочинів та притягнення винних до відповідальності матиме і превентивний характер - позбавить бажання інших чинити міжнародні злочини.

Сторони також обговорили необхідність створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ за злочин агресії.

Нагадаємо, у селі Піски-Радьківські Харківської області поліцейські виявили ще одну катівню російських військових.