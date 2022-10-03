Головне за день. Понеділок, 3 жовтня

Звільнення Торського та Борової, відбиті ворожі атаки на Донеччині, зустріч командирів Азовсталі з рідними, початок Нобелівського тижня. Яким запам’ятається 222-й день повномасштабної війни.

Збройні сили України звільнили селище міського типу Борова в Ізюмському районі Харківської області.

"Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ", – повідомляє у Facebook Борівська селищна рада.

Сьогодні українські військові також звільнили від російських окупантів село Торське на Донеччині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, чотирнадцяти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3-го жовтня – в нашій новині.

Російські окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківщини.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинув лікар-анастезіолог, одна медсестра отримала поранення. Інформацію щодо постраждалих ще уточнюють.

Лікарня майже повністю зруйнована - із першого по четвертий поверхи.

Генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, викраденого російськими військовими, звільнили, повідомив у Twitter голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

В Енергоатомі повідомили, що "окупанти викинули очільника ЗАЕС на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня". "Зараз Ігор Мурашов у безпеці та перебуває в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у місті Запоріжжя", – додали в компанії.

Міністр енергетики Герман Галущенко на своїй Facebook-сторінці зазначив, що загарбників не зупинило перебування на ЗАЕС представників МАГАТЕ. Міністр додав, що понад 100 працівників станції піддавались подібному жорсткому тиску окупантів.

Визволені з російського полону іноземні добровольці Алекс Дрюке та Енді Тай Гюїн розповіли про катування та знущання, яких вони зазнали протягом 104 днів. Їх допитували, піддавали фізичному і психологічному насиллю, давали мало їжі та води.

9 червня американці разом зі своїм підрозділом виїхали з Харкова на північ. Вони мали займатись аеророзвідкою – слідкувати з БПЛА за російськими військовими. Підрозділ натрапив на ворожу засідку. Частина підрозділу повернулась на базу, однак Дрюке та Гюїна росіянам вдалося захопити. У них відібрали зброю і спорядження та звʼязали їх. Спочатку їх вивезли до Росії, але потім перемістили до окупованої частини України, Донецької області.

Допити, за словами Дрюке, були жахливими. Їх допитували, чи вони з ЦРУ, примушували стояти на руках і колінах, допоки вони не німіли, і били, якщо вони рухалися.

"Вони справді думали, що нас надіслав наш уряд або ми отримали велику державну підтримку. Вони дійсно хотіли переконатися, що ми не брешемо про це – і у них були свої способи зробити це", – зазначив він.

Подробиці – в новині.

Командири з Азовсталі, які за умовами обміну перебувають у Туреччині, нарешті зустрілися зі своїми рідними.

Як відомо, командир полку Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер "Азову" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Організував зустріч керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за сприяння турецької сторони.

Під час візиту до Туреччини керівник Офісу президента Андрій Єрмак вручив п’ятьом військовослужбовцям, яким раніше було присвоєно звання Героя України, ордени “Золота Зірка”.

Російська Дума "ратифікувала" незаконну анексію Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Йдеться про фіктивні договори "про прийняття до складу Росії" з 2026 року. Інформацію поширили російські медіа. До 2026 визначено "перехідний період". Зазначимо, що раніше ні про який "перехідний період" не йшлося.

"За" натиснули 413 депутатів – це всі, які брали участь в голосуванні.

Путінський речник Пєсков сьогодні заявив, що Донецька і Луганська області вважаються анексованими Кремлем "у межах 2014 року". Стосовно Херсонської і Запорізької окупанти не визначились.

Також сьогодні в Думі заявили, що разом із Херсонською областю "приєднали" дві громади Миколаївської області. Там псевдореферендум окупантам взагалі не вдалося провести.

Нагадаємо, 30 вересня Путін оголосив незаконну анексію чотирьох українських областей. Повністю армія ворога не контролює жодну з них, ба більше, навіть втрачає раніше захоплені населені пункти.

Анексія була оголошена після фейкових референдумів, результати яких окупанти оформили ще до їх проведення.

Нобелівську премії з фізіології та медицини цьогоріч присудили Сванте Паябо за "відкриття щодо геномів вимерлих гомінідів (приматів) та еволюції людини", йдеться у повідомленні премії в твіттері.

"Завдяки своїм піонерським дослідженням Сванте Пяабо здійснив щось, здавалося б, неможливе: секвенував геном неандертальця, вимерлого родича сучасної людини. Він також зробив сенсаційне відкриття невідомого раніше гомініна Денисової. Важливо, що Пяабо також виявив, що передача генів відбулася від цих нині вимерлих гомінінів до Homo sapiens після міграції з Африки приблизно 70 000 років тому. Цей давній потік генів для сучасних людей має фізіологічне значення сьогодні, наприклад, впливає на те, як наша імунна система реагує на інфекції", – йдеться на сайті премії.

Дослідження Паябо започаткували нову наукову дисципліну – палеогеноміку.

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