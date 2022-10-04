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​Польські медики надають допомогу жителям Харкова та звільнених районів області

Вони працюватиму ть у місті весь наступний тиждень.

​Польські медики надають допомогу жителям Харкова та звільнених районів області
Фото: twitter.com/michaldworczyk

До Харкова прибула група лікарів і фельдшерів із бригади гуманітарно-медичної допомоги канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Про це повідомив у Twitter голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Наразі медики надають допомогу жителям звільнених від російських окупантів територій.

"У Харкові відучора працює група лікарів і фельдшерів із бригади гуманітарно-медичної допомоги канцелярії прем'єр-міністра Польщі. Весь наступний тиждень польські медики допомагатимуть усім мирним жителям Харкова і звільнених районів Харківської області", - написав Дворчик.

Нагадаємо, Польща також готує нову місію експертів для допомоги українським правоохоронцям у фіксації воєнних злочинів Росії.

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