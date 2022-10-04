​Польські медики надають допомогу жителям Харкова та звільнених районів області

Вони працюватиму ть у місті весь наступний тиждень.

До Харкова прибула група лікарів і фельдшерів із бригади гуманітарно-медичної допомоги канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Про це повідомив у Twitter голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Наразі медики надають допомогу жителям звільнених від російських окупантів територій.

"У Харкові відучора працює група лікарів і фельдшерів із бригади гуманітарно-медичної допомоги канцелярії прем'єр-міністра Польщі. Весь наступний тиждень польські медики допомагатимуть усім мирним жителям Харкова і звільнених районів Харківської області", - написав Дворчик.

Od wczoraj w Charkowie działa grupa lekarzy i ratowników z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznego działającego przy @PremierRP

Polscy medycy będą przez najbliższy tydzień nieść pomoc wszystkim potrzebującym cywilom w Charkowie i na wyzwolonych terenach Obwodu Charkowskiego🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/reF71vGoXv — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) October 4, 2022

Нагадаємо, Польща також готує нову місію експертів для допомоги українським правоохоронцям у фіксації воєнних злочинів Росії.