Російські окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківщини.

Про це повідомив у соцмережах керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загинув лікар-анастезіолог, одна медсестра отримала поранення. Інформацію щодо всіх постраждалих ще уточнюють.

Медзаклад майже повністю зруйнований - із першого по четвертий поверхи.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронні органи.

"Завдавати ударів по лікувальному закладу - це верх жорстокості росіян!", - наголосив Синєгубов.

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Нагадаємо, днями загарбники обстріляли Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, а також Вовчанськ та с. Гатище Чугуївського району на Харківщині.

Сьогодні Нацполіція повідомила, що в селі Піски-Радьківські Харківської області поліцейські виявили ще одну катівню російських військових.