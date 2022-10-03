Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого під завалами гуртожитку в місті Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

"О 14:40 3 жовтня, під час проведення робіт з розбору завалів зруйнованої внаслідок обстрілу чотириповерхової будівлі гуртожитку в м. Часів Яр, рятувальниками виявлено та вилучено з-під завалів тіло загиблої особи (чоловік, анкетні дані уточнюються)", – йдеться в повідомленні пресслужби установи.

Рятувальники розібрали 20 т конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено.

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" п’ятиповерхівку в місті Часів Яр. У результаті обстрілу в будинку були повністю знищені два під’їзди. Станом на 13 липня було виявлено 48 тіл загиблих від обстрілів.