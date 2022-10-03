ДБР повідомило про підозру двом зрадницям у Старобільську та Ізюмі

Їх обвинувачують у державній зраді, вчиненій у умовах воєнного стану.

Працівники ДБР повідомили про підозру в держзраді ексголовній державній інспекторці юридичного сектору Луганської митниці та колишній працівниці правоохоронного органу з Харківської області, які після збройного нападу РФ та захоплення територій почали працювати на окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Колишня працівниця митниці після окупації міста Старобільськ на Луганщині обійняла посаду в незаконно створеному окупаційною адміністрацією органі – так званому управлінні юстиції міністерства юстиції "ЛНР". Вона обіймала посаду керівника відділу записів актів громадянського стану, брала участь у нарадах окупаційної влади.

Інша фігурантка – колишня працівниця правоохоронного органу, співпрацювала з агресором після окупації міста Ізюм Харківської області, добровільно обійнявши посаду у каральній структурі окупантів – так званій народній міліції. Жінка здійснювала перевірочні та фільтраційні заходи стосовно громадян України.

Після звільнення Ізюму зрадниця втікла разом із російськими військами.

"Колишнім митниці та працівниці правоохоронних органів повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", – інформують у бюро.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше було повідомлено про підозру депутатці, яка стала керівницею окупаційної ВЦА населеного пункту на Харківщині. Вона була обраною від забороненої в Україні політичної партії та почала працювати на представників РФ.