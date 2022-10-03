Організаторам "Почты Херсона" повідомлено про підозру, – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора семи учасникам організованої групи, яка створила так звану Почту Херсона, повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Трьом із них – у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані перейшли на бік ворога на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та активно сприяють окупаційній владі РФ у забезпеченні поштових, логістичних, фінансових та торговельних потреб", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на базі цілісних майнових комплексів Херсонської дирекції АТ "Укрпошта" ними створено та забезпечується діяльність псевдоструктури – "государственного унитарного предприятия «Почта Херсона»".

Крім того, підозрювані спонукають працівників АТ "Укрпошта" влаштовуватися на роботу до незаконного утворення, запевняючи, що російська окупаційна влада там назавжди.

Наразі за цими фактами повідомлено про підозру голові Херсонської окупаційної військово-цивільної адміністрації, його заступниці, керівниці "федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма»" та працівнику цієї ж структури, очільнику незаконного утворення "государственного унитарного предприятия «Почта Херсона»" та працівнику цієї ж структури, а також керівниці незаконно утвореного "государственного унитарного предприятия «Почта Таврии»".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

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