Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ГоловнаСуспільствоВійна

Організаторам "Почты Херсона" повідомлено про підозру, – Офіс генпрокурора

Окупаційна служба була створена на базі "Укрпошти".

Організаторам "Почты Херсона" повідомлено про підозру, – Офіс генпрокурора
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора семи учасникам організованої групи, яка створила так звану Почту Херсона, повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Трьом із них – у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані перейшли на бік ворога на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та активно сприяють окупаційній владі РФ у забезпеченні поштових, логістичних, фінансових та торговельних потреб", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на базі цілісних майнових комплексів Херсонської дирекції АТ "Укрпошта" ними створено та забезпечується діяльність псевдоструктури – "государственного унитарного предприятия «Почта Херсона»".

Крім того, підозрювані спонукають працівників АТ "Укрпошта" влаштовуватися на роботу до незаконного утворення, запевняючи, що російська окупаційна влада там назавжди.

Наразі за цими фактами повідомлено про підозру голові Херсонської окупаційної військово-цивільної адміністрації, його заступниці, керівниці "федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма»" та працівнику цієї ж структури, очільнику незаконного утворення "государственного унитарного предприятия «Почта Херсона»" та працівнику цієї ж структури, а також керівниці незаконно утвореного "государственного унитарного предприятия «Почта Таврии»".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Нагадаємо, сьогодні російська Держдума "ратифікувала" незаконну анексію чотирьох областей України. Російські депутати проголосували за фіктивні договори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також