Україна отримає від ЄС 5 млн євро на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будинків

Державна установа "Фонд енергоефективності" отримає від Європейського Союзу 5 млн євро на пілотну програму з відновлення будинків, яка стартуватиме у жовтні.

Про це повідомляє сайт Фонду енергоефективності.

Зазначається, що за попередніми прогнозами, в середині жовтня 2022 року Фонд енергоефективності запустить пілотну грантову програму, яка передбачатиме надання ОСББ грантів на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100% вартості матеріалів та робіт на проведення першочергових ремонтних робіт у будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій. На реалізацію цього пілотного проєкту Євросоюз виділив 5 млн євро.

Поки що програма буде реалізовуватися у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській. У Фонді енергоефективності розраховують надати підтримку щонайменше 60 будинкам, в яких створено ОСББ. Максимальний розмір гранту становитиме 6 млн гривень на один будинок.

Водночас у Фонді енергоефективності сподіваються на збільшення фінансування програми відновлення. Так, для збільшення кількості будинків – учасників програми до 1000 потрібно орієнтовно 3 млрд гривень або 75 млн євро.

Нагадаємо, станом на серпень розв’язана Росією війна завдала збитків інфраструктурі України на 110,4 млрд доларів. Потреби у відновленні становлять 3 млрд доларів на тиждень.