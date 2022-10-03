В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримає від ЄС 5 млн євро на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будинків

Наразі програма буде реалізовуватися у чотирьох областях.

Україна отримає від ЄС 5 млн євро на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будинків
Руйнування у Київській області
Фото: Андрій Оленін

Державна установа "Фонд енергоефективності" отримає від Європейського Союзу 5 млн євро на пілотну програму з відновлення будинків, яка стартуватиме у жовтні.

Про це повідомляє сайт Фонду енергоефективності.

Зазначається, що за попередніми прогнозами, в середині жовтня 2022 року Фонд енергоефективності запустить пілотну грантову програму, яка передбачатиме надання ОСББ грантів на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100% вартості матеріалів та робіт на проведення першочергових ремонтних робіт у будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій. На реалізацію цього пілотного проєкту Євросоюз виділив 5 млн євро.

Поки що програма буде реалізовуватися у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській. У Фонді енергоефективності розраховують надати підтримку щонайменше 60 будинкам, в яких створено ОСББ. Максимальний розмір гранту становитиме 6 млн гривень на один будинок.

 

Водночас у Фонді енергоефективності сподіваються на збільшення фінансування програми відновлення. Так, для збільшення кількості будинків – учасників програми до 1000 потрібно орієнтовно 3 млрд гривень або 75 млн євро.

Нагадаємо, станом на серпень розв’язана Росією війна завдала збитків інфраструктурі України на 110,4 млрд доларів. Потреби у відновленні становлять 3 млрд доларів на тиждень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також