​Розв’язана Росією війна завдала збитків інфраструктурі України на 110,4 млрд доларів

KSE Institute оцінив збитки інфраструктури України від війни станом на 8 серпня у 110,4 млрд доларів. За минулий тиждень оцінка збитків зросла на 2,1 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки KSE Institute.

"За оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів за останній тиждень зросли на 3 млрд доларів і на сьогодні становлять 188 млрд доларів", – повідомляється у звіті.

Зазначається, що найбільше за тиждень зросла оцінка збитків інфраструктурі – на 1,8 млрд доларів, до 33,4 млрд доларів, що пов'язано з отриманням командою проєкту детальної інформації від Мінінфраструктури про пошкоджені та зруйновані мости.

"За останніми даними, унаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 млрд доларів", – зазначають аналітики.

Фото: kse.ua

Оновлені дані надійшли і від Міністерства розвитку громад та територій, у результаті чого оцінка збитків сфер культури, туризму та спорту зросла на 0,4 млрд доларів – до 1,3 млрд доларів через збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих об'єктів.

Однак найбільшими є збитки в частині житлових будівель – 47,8 млрд доларів.

"За останніми даними, зруйновано та пошкоджено щонайменше 131,3 тис. будівель, з яких 15,2 тис. – багатоквартирні... Прямі збитки від руйнування багатоповерхівок становлять 42,3 млрд доларів, і ще 5,4 млрд доларів збитків завдано власникам приватних будинків", – зазначили фахівці KSE.

Загалом від початку війни, згідно з даними проєкту, пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок, 115,9 тис. приватних будинків, 388 підприємств, 43,7 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазин, 511 адмінбудівель, 106,1 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 934 медзаклади, 634 культурні споруди, 119 об'єктів соціальної сфери.

Станом на 8 серпня сума непрямих втрат галузей зросла на 0,3 млрд доларів – до 129,1 млрд доларів. Найбільша частка непрямих втрат унаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією, у сфері промисловості – 29,8 млрд доларів. На другому місці за обсягами непрямих втрат агропромисловий комплекс і земельні ресурси – 23,4 млрд доларів, а ще 18,2 млрд доларів – непрямі втрати інфраструктури.

Зростання суми мінімальної потреби у відновленні зруйнованих активів за останній тиждень на 3 млрд доларів пов'язане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури та сфер культури, туризму та спорту, які потребують відновлення. Зокрема, на відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури вже сьогодні потрібно щонайменше 44,6 млрд доларів, а потреби у відновленні культурних, туристичних та спортивних споруд зросли на 0,7 млрд доларів і становлять 2,3 млрд доларів.

Проєкт реалізує KSE Institute спільно з Офісом президента, Міністерствами економіки, інфраструктури, з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, станом на 8 червня загальна сума прямих збитків для економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становила 103,9 млрд доларів або 3 трлн гривень.