​НБУ відніс "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних

АТ "Банк Січ" потрапив у категорію неплатоспроможних.

Про це повідомили в Національному банку України.

Відповідне рішення ухвалило нині Правління НБУ, оскільки "Січ" не виконала своїх зобов’язань перед Нацбанком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

В НБУ зазначили, що власники істотної участі банку не вжили дієвих заходів, щоб поліпшити фінансовий стан установи.

"Крім того, було взято до уваги, що діяльність АТ "БАНК СІЧ" характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови", - розповіли в НБУ.

В державній установі наголосили, що це жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка "Банку Січ" на 1 серпня становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків.

Кожен вкладник "Січі", додали в НБУ, отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

В Нацбанку кажуть - на 1 липня загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам становить 1 229,7 млн грн.

Нагадаємо, в липні НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію і ліквідувати АТ "Мегабанк".