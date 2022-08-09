Кабмін виділяє 45 млн грн на створення нових переробних підприємств

Кабмін виділяє 45 мільйонів гривень на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств.

Про це нині на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти скерують Міністерству економіки.

На створення переробних підприємств влада отримала вже понад 500 заявок, зазначив Шмигаль. "Будемо поступово нарощувати темпи", - додав, прем'єр.

Нагадаємо, з липня Кабмін почав впроваджувати новий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота". У нього включили декілька програм.

Серед них - безповоротні гранти на створення та розвиток переробних підприємств, підтримка ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій.