Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін виділяє 45 млн грн на створення нових переробних підприємств

Кошти скерують для Міністерства економіки.

Кабмін виділяє 45 млн грн на створення нових переробних підприємств
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін виділяє 45 мільйонів гривень на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств.

Про це нині на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти скерують Міністерству економіки.

На створення переробних підприємств влада отримала вже понад 500 заявок, зазначив Шмигаль. "Будемо поступово нарощувати темпи", - додав, прем'єр.

Нагадаємо, з липня Кабмін почав впроваджувати новий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота". У нього включили декілька програм. 

Серед них - безповоротні гранти на створення та розвиток переробних підприємств, підтримка ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також