Україна у 2022 році отримає від експорту сільгосппродукції щонайменше 20 млрд доларів, – Висоцький

Три українські порти зможуть обслуговувати від 80 суден на місяць, це 3-3,5 млн тонн продукції.

Враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, Україна очікує отримати мінімум 20 млрд доларів США від експорту зернових.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на ефір першого заступника міністра Тараса Висоцького у межах Всеукраїнського телемарафону.

"Зерновий коридор, який від учора фактично запрацював у двосторонньому напрямку безпосередньо цьому сприятиме", – заявив представник міністерства.

Висоцький констатував, що іноземне судно – балкер FULMAR S, яке вчора перше прибуло до порту "Чорноморськ" з початку війни, це тільки початок реалізації Стамбульської угоди.

"Ми маємо десятки заявок від інших країн. І це є підтвердженням того, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода. Світ потребує продовольства з України. І ця потреба, і величезний попит дають віру в те, що двосторонній режим буде тільки зростати. Це відбуватиметься не через місяці, а в найближчі тижні", – зазначив перший заступник міністра.

За його словами, три українські порти зможуть обслуговувати від 80 суден на місяць, це як мінімум по одному судну з кожного порту.

"Йдеться про 3-3,5 млн тонн продукції в місяць. На сьогодні це досить оптимістичний показник. І це позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку з умовою покриття собівартості, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і з упевненістю дивитися в осінньо-польові роботи, які вже активно розпочнуться буквально за декілька тижнів", – вважає Висоцький.

Нагадаємо, на сьогодні погоджено вихід ще двох суден із зерновими з порту "Чорноморськ". Вони прямують до Стамбула і Південної Кореї.

Учора повідомлялось, що "Зернові коридори" у Чорному морі працюють за планом та під контролем Стамбульського координаційного центру. Однак українські сили не виключають провокацій ворога.