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Україна у 2022 році отримає від експорту сільгосппродукції щонайменше 20 млрд доларів, – Висоцький

Три українські порти зможуть обслуговувати від 80 суден на місяць, це 3-3,5 млн тонн продукції.

Україна у 2022 році отримає від експорту сільгосппродукції щонайменше 20 млрд доларів, – Висоцький
Ілюстративне фото
Фото: kmu.gov.ua

Враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, Україна очікує отримати мінімум 20 млрд доларів США від експорту зернових.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на ефір першого заступника міністра Тараса Висоцького у межах Всеукраїнського телемарафону.

"Зерновий коридор, який від учора фактично запрацював у двосторонньому напрямку безпосередньо цьому сприятиме", – заявив представник міністерства.

Висоцький констатував, що іноземне судно – балкер FULMAR S, яке вчора перше прибуло до порту "Чорноморськ" з початку війни, це тільки початок реалізації Стамбульської угоди.

"Ми маємо десятки заявок від інших країн. І це є підтвердженням того, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода. Світ потребує продовольства з України. І ця потреба, і величезний попит дають віру в те, що двосторонній режим буде тільки зростати. Це відбуватиметься не через місяці, а в найближчі тижні", – зазначив перший заступник міністра.

За його словами, три українські порти зможуть обслуговувати від 80 суден на місяць, це як мінімум по одному судну з кожного порту.

"Йдеться про 3-3,5 млн тонн продукції в місяць. На сьогодні це досить оптимістичний показник. І це позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку з умовою покриття собівартості, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і з упевненістю дивитися в осінньо-польові роботи, які вже активно розпочнуться буквально за декілька тижнів", – вважає Висоцький.

Нагадаємо, на сьогодні погоджено вихід ще двох суден із зерновими з порту "Чорноморськ". Вони прямують до Стамбула і Південної Кореї.

Учора повідомлялось, що "Зернові коридори" у Чорному морі працюють за планом та під контролем Стамбульського координаційного центру. Однак українські сили не виключають провокацій ворога.

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