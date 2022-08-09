Україна у 2022 році отримає від експорту сільгосппродукції щонайменше 20 млрд доларів, – Висоцький

Враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, Україна очікує отримати мінімум 20 млрд доларів США від експорту зернових.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на ефір першого заступника міністра Тараса Висоцького у межах Всеукраїнського телемарафону.
"Зерновий коридор, який від учора фактично запрацював у двосторонньому напрямку безпосередньо цьому сприятиме", – заявив представник міністерства.
Висоцький констатував, що іноземне судно – балкер FULMAR S, яке вчора перше прибуло до порту "Чорноморськ" з початку війни, це тільки початок реалізації Стамбульської угоди.
"Ми маємо десятки заявок від інших країн. І це є підтвердженням того, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода. Світ потребує продовольства з України. І ця потреба, і величезний попит дають віру в те, що двосторонній режим буде тільки зростати. Це відбуватиметься не через місяці, а в найближчі тижні", – зазначив перший заступник міністра.
За його словами, три українські порти зможуть обслуговувати від 80 суден на місяць, це як мінімум по одному судну з кожного порту.
"Йдеться про 3-3,5 млн тонн продукції в місяць. На сьогодні це досить оптимістичний показник. І це позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку з умовою покриття собівартості, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і з упевненістю дивитися в осінньо-польові роботи, які вже активно розпочнуться буквально за декілька тижнів", – вважає Висоцький.
Нагадаємо, на сьогодні погоджено вихід ще двох суден із зерновими з порту "Чорноморськ". Вони прямують до Стамбула і Південної Кореї.
Учора повідомлялось, що "Зернові коридори" у Чорному морі працюють за планом та під контролем Стамбульського координаційного центру. Однак українські сили не виключають провокацій ворога.