Поліція припинила діяльність злочинців, які торгували призначеними для ЗСУ автомобілями

Зловмисники під виглядом благодійної діяльності ввозили на територію України автомобілі, отримані як гуманітарна допомога.

Національна поліція припинила діяльність організованої злочинної групи, яка торгувала автомобілями для ЗСУ, отриманими як гуманітарна допомога.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

"Учасники угруповання під прикриттям благодійної організації з квітня цього року ввезли на територію України 135 автомобілів для подальшої реалізації з метою власного збагачення", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За даними слідства, організував злочинну оборудку мешканець Дніпра, який заснував благодійну організацію.

"Він та його спільники під час збройної агресії Російської Федерації проти України здійснювали виїзди за кордон та під виглядом благодійної діяльності ввозили на територію України автомобілі, отримані як гуманітарна допомога", – повідомляють у МВС.

Надалі транспортні засоби призначені Збройним силам України зловмисники реалізовували з метою наживи.

Повідомляється, що слідчі дії проводяться в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до семи років з конфіскацією майна.

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