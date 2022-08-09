Вчора російські військові здійснили 27 обстрілів Донецької області. Було пошкоджено школу, пункт видачі гумдопомоги, оселі мирних жителів.

Про це повідомила у Telegram Національна поліція України.

“Окупаційна армія РФ здійснила 27 обстрілів мирних районів, 13 з них прийшлося на Авдіївку. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Ворог бив по містах – Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, селах – Іванівка, Іванівське, Карлівка, Новоселівка Перша, Старий Комар, Первомайське, Піски”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція України у Telegram

Фото: Національна поліція України у Telegram

Фото: Національна поліція України у Telegram

Фото: Національна поліція України у Telegram

Зазначається, що російські війська застосували авіацію, ракети, танки, артилерію, РСЗВ “град”, “ураган” і “смерч”. Унаслідок обстрілів було зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів – 53 житлових будинки, школа, автомийка тощо.

Поліція і СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, учора окупанти вбили трьох людей на Донеччині, поранення отримали 19 мирних жителів.