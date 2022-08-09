СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки

Правоохоронці затримали "крота" після того, як він запросив удар по об'єкту з особовим складом СБУ.

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ.

Про це повідомила СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії", –йдеться у повідомленні.

Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

Окупанти використовували надану ним інформацію для передислокації власних підрозділів з метою їхнього захисту від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані використовувались РФ для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста.

"За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього", – повідомили в СБУ.

В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, у випадку захоплення регіону РФ.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" – після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.

"Як би не намагалась РФ плести свою агентурну мережу в різних органах влади, ми системно протидіємо цьому. Сьогодні це стало одним із головних пріоритетів Служби. Адже ефективна робота із виявлення ворожих агентів та колаборантів не лише дозволяє врятувати сотні й тисячі життів, але й загалом наближує нашу перемогу. І очищення СБУ – один із важливих напрямків такої діяльності. Усіх зрадників чекає сурове покарання!" – цитує в.о. Голови Служби безпеки України Василя Малюка пресслужба.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, наприкінці березня Зеленський провів кадрові зміни в керівництві СБУ. Серед кількох кадрових рішень, глава держави звільнив начальника управління СБУ в Харківській області Миколу Найдича і призначив на цю посаду Романа Дудіна.

Днями повідомлення про підозру в державній зраді було оголошено колишньому заступнику глави української розвідки.

А в липні силовики затримали ексголову Управління СБУ в Криму Кулініча.