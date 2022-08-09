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Окупанти заявили про смерть "азовця" у вʼязниці Донецької області

Ім’я бійця невідоме.

Окупанти заявили про смерть "азовця" у вʼязниці Донецької області
Протест родин бійців Азову після трагедії в Оленівці
Фото: Іван Станіславський

Окупанти заявили, що український військовослужбовець з Азовсталі, який з травня разом з іншими захисниками перебував в російському полоні, загинув у тюрмі на тимчасово захопленій території Донецької області.

Про це пише The Insider з посиланням на провладне російське інформаційне агентство. 

Пропагандисти зазначають, що боєць служив у підрозділі “Ведмеді” полку “Азов”. ТАСС вигадало фейк про причини загибелі військового. Начебто в азовця "виникли ускладнення хронічних захворювань, через наркотичну залежність". Реальну причину смерті встановити важко.

Нагадаємо, Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців в окупованій Оленівці Донецької області. Полонені українські військові загинули внаслідок теракту, який здійснили російські окупанти.

Росіяни виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в окупованій Оленівці Донецької області. У Патронатній службі Азову заявили про те, що перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо. 

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