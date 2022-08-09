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Польські школи готові прийняти 200-300 тисяч дітей з України, – міністр освіти

У Польщі перебувають 700-800 тисяч дітей українських школярів, з них близько 600 тисяч навчаються дистанційно.

Польські школи готові прийняти 200-300 тисяч дітей з України, – міністр освіти
Фото: EPA/UPG

Міністерство освіти Польщі готується до прийому українських дітей у новому навчальному році. З вересня польські школи готові прийняти 200-300 тисяч українських школярів.

Про це заявив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек, повідомляє Polskie Radio.

“Ми систематично до цього готуємось. У нас дуже еластична система, створена спільно з самоврядуванням і відповідальними органами”, – запевнив Чарнек.

Він додав, що польські школи готові з вересня прийняти 200-300 тисяч дітей з України. Ймовірні проблеми можуть виникнути у великих містах, таких як Варшава чи Краків, де можливими є ситуації, коли надто багато осіб звернеться до директора однієї школи з проханням прийняти дітей.

“Тоді ми будемо пропонувати інші школи, де ймовірно можна буде прийняти українських дітей”, – сказав міністр.

За даними Міністерства освіти Польщі, у країні перебувають близько 700-800 тисяч українських дітей шкільного віку. Міністр додав, що близько 500-600 тисяч з них навчаються дистанційно в українських школах.

Нагадаємо, станом на червень близько 60 тис. переселенців з України знайшли роботу у Варшаві. Всього у столиці Польщі перебувало близько 170 тис. українців.

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