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Близько 60 тис. переселенців з України знайшли роботу у Варшаві, – мер

Наразі у столиці Польщі перебувають близько 170 тис. українців.

Близько 60 тис. переселенців з України знайшли роботу у Варшаві, – мер
Фото: Владислав Содель

Мер Варшави Рафал Тшасковскі повідомив про те, що із майже 200 тис. українських переселенців, які приїхали до Варшави, 36% вже мають роботу.

Про це повідомляє TVN24.

Тшасковскі зазначив, що як в Польщі, так і в ЄС досі немає стратегії допомоги біженцям. А вона зараз потрібна, особливо таким містам, як Варшава.

За даними мера міста, з початку війни українсько-польський кордон перетнуло понад 3,7 млн людей, кожен п’ятий з них прямував до Варшави. Через Варшаву проїхали понад вісімсот тисяч українців. У розпал кризи у Варшаві та її околицях було приблизно триста тисяч людей. Населення міста зросло на 15%.

Ситуація почала змінюватися в травні. Частина українців їде в інші місця Польщі, а частина – додому.

“Зараз у Варшаві та передмісті залишається близько 200 тис. українських біженців, у самій Варшаві – десь 170 тис. людей. 36% із них уже знайшли собі роботу", – зазначив Тшасковскі.

Він додав, що в трьох рецепційних пунктах допомогу отримали 340 тис. людей, а працювали там понад 14 тис. волонтерів. Також було забезпечено понад 160 тис. ночівель у більш ніж 30 місцях. Понад тисячу людей госпіталізували, а народились у Варшаві більше сотні українців. 17 тисяч дітей, які врятувалися від війни, відвідують навчальні заклади столиці Польщі.

Нагадаємо, міністерка сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг заявила про те, що станом на початок червня понад 220 тис. українок, які тікали від війни, знайшли роботу в Польщі.

 

 

 

 

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