З 27 червня буде змінено режим роботи одного з пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

На наступному тижні режим роботи пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» буде змінено.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

З 27 червня в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» оформлюватимуть лише вантажівки. Легкові автомобілі та транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонн перенаправлятимуть на інші пункти пропуску. Для руху порожніх вантажівок виділять окремі смуги.

Також через «Ягодин» пропускатимуть рейсові автобуси. Їхнє оформлення здійснюватиметься до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску «Краківець».

«Таких домовленостей було досягнуто між Міністерством інфраструктури України, Держприкордонслужбою, Держмитслужбою та відповідними відомствами Республіки Польща. Відбуватиметься це задля зменшення черг на кордоні в рамках програми "Відкритий кордон"», - підсумували новину в МВС.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею розпочав роботу оновлений пункт пропуску «Краківець-Корчова».

Раніше на пункті пропуску «Краківець-Корчова» тимчасово заборонили оформлення пасажирських автобусів на в'їзд у Польщу.