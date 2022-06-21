Ініціатива налічує 12 держав, що розташовані вздовж осі північ-південь від Балтійського моря до Адріатичного та Чорного морів.

Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи трьох морів. Таке ж партнерство можуть отримати й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Зазначається, що цей формат партнерства – новостворений. Така форма взаємодії адресована потенційним країнам-членам ЄС.

"Ми вирішили створити особливий, новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів – окрім стратегічного партнерства–- партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", – пояснив Дуда.

Нагадаємо, ініціативу трьох морів засновано у 2016 році як платформу економічного співробітництва між центральноєвропейськими країнами ЄС. Вона налічує 12 держав, що розташовані вздовж осі північ-південь від Балтійського моря до Адріатичного та Чорного морів.