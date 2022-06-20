Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
ГоловнаСвіт

Росія вимагає від Литви поновити транзит санкційних товарів до Калінінграду

Выйськовослужбовці Балтійського флоту РФ проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

Росія вимагає від Литви поновити транзит санкційних товарів до Калінінграду

Міністерство закордонних справ Росії вимагає, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. 

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

"Заявили у зв'язку з цим, що якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та рештою території РФ через Литву не буде повністю відновлено, то Росія залишає за собою право на дії із захисту своїх національних інтересів", - йдеться в заяві.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що військовослужбовці Балтійського флоту РФ проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області. У маневрах задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".

Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Євросоюзу. У Росії ці дії назвали "блокадою Калінінграда". Докладніше про те, як проблеми Балтії загрожують Україні, читайте в матеріалі LB.ua "Калінінградська пастка".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також