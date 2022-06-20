Росія вимагає від Литви поновити транзит санкційних товарів до Калінінграду

Міністерство закордонних справ Росії вимагає, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

"Заявили у зв'язку з цим, що якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та рештою території РФ через Литву не буде повністю відновлено, то Росія залишає за собою право на дії із захисту своїх національних інтересів", - йдеться в заяві.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що військовослужбовці Балтійського флоту РФ проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області. У маневрах задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".

Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Євросоюзу. У Росії ці дії назвали "блокадою Калінінграда". Докладніше про те, як проблеми Балтії загрожують Україні, читайте в матеріалі LB.ua "Калінінградська пастка".