Загальний розмір допомоги на підтримку захисників України та потерпілих від війни наданої за сприяння компанії склав вже понад 120 мільйонів гривень.

Від перших днів повномасштабного вторгнення ОККО активно допомагає захисникам та потерпілим від війни. Лише протягом останнього місяця компанія підтримала ініціативу Першої леді країни і перерахувала кошти на закупівлю п’яти реанімобілів. Крім того, власним коштом відновлює навчальні заклади на Київщині, які зазнали ушкоджень внаслідок бойових дій.

Швидкі класу С, до закупівлі яких долучилася мережа, будуть обладнані всім необхідним, щоб допомогти медикам доправити до лікарні важкопоранених: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

Крім того, у липні компанія приєдналася до відновлення ліцею в Гостомелі, наразі майже 50% відновлювальних робіт виконано. Повна заміна пошкодженої покрівлі, відновлення фрагментів фасаду, в процесі - заміна вікон та склопакетів, дверей, внутрішні роботи, приводиться до ладу і система опалення. Роботи тривають також і у загальноосвітній школі с. Розважів та у Бобрицькій гімназії (Київська область). Більшість ремонтних робіт планується завершити до початку нового навчального року. На відбудову закладів компанія виділила 40 млн грн.

«Обсяги допомоги ростуть навіть не від місяця в місяць, а з дня в день. Стартували ми фактично з початку березня - почали безкоштовно годувати на своїх АЗК захисників та захисниць у гарячих точках. Продовжуємо пригощати і зараз. Так, наприклад, на сьогодні це вже більш як 207 тис хотдогів та 350 тис гарячих напоїв, – коментує керівник департаменту корпоративних комунікацій мережі ОККО Ярослава Полякова. – До того ж ми співпрацюємо з «Повернись живим» - закриваємо потреби фонду у пальному; допомагаємо пальним волонтерам, які займаються евакуацією, доставкою гуманітарних вантажів; надали 220 тисяч літрів пального для потреб відновлення інфраструктури Чернігова та низки постраждалих міст Київської області - Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки. За попередніми підрахунками загальний розмір допомоги на підтримку захисників України та потерпілих від війни наданої за сприяння нашої компанії склав вже понад 120 мільйонів гривень».