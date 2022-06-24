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Будуть гранти на створення переробних підприємств і для стартапів в ІТ, - Шмигаль про нові програми проєкту "єРобота"

"Поступово в Дії з’явиться можливість та деталі, як податися на кожен із цих грантових проектів".

Будуть гранти на створення переробних підприємств і для стартапів в ІТ, - Шмигаль про нові програми проєкту "єРобота"
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабмін запустить іще три програми в рамках проєкту "єРобота".

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Перша програма — безповоротні гранти на створення та розвиток переробних підприємств. Це можуть бути підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо. Держава надасть до 8 млн грн допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки, або хоче запустити нові проекти", - розповів прем'єр.

Він додав, що кошти можна буде витратити на придбання обладнання. Щоб отримати виплати, власник бізнесу має створити не менш ніж 25 нових робочих місць і сплачувати податки.

"Для перших заявників власний внесок має скласти 30%. Також даємо додаткові можливості отримати доступний кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 16 млн грн.", - сказав Шмигаль.

Виділятиме держава кошти і для підтримки ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій. Це від 750 тисяч до 3,5 млн гривень для стартапів. 

"У нас уже успішно працює державний Український фонд стартапів, і саме він буде адмініструвати цю програму та використовувати свій досвід, аби все дійсно запрацювало. Головні критерії фінансування: створення 5 робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень", - зазначив глава Кабміну.

Третя програма грантової підтримки - "Старт в ІТ"

"Це програма стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера. Кошти можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Загалом держава надасть можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців. Загальний бюджет програми складає 1,8 млрд грн.", - розповів Денис Шмигаль.

Він зазначив, що скористатися цією програмою зможуть не студенти чи ІТ-фахівці, а люди, які "мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри". 

"Поступово в Дії з’явиться можливість та деталі, як податися на кожен із цих грантових проектів. Все буде зручно, швидко і прозоро", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль повідомив що Кабмін починає впроваджувати новий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Гранти також виділятимуть на створення нових садів і теплиць та на підтримку садівництва, ягідництва і виноградарства.

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