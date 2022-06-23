Група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту санкцій проти РФ

В документі є аналіз впливу попередніх обмежень на фінансову систему країни-агресора, рекомендації для посилення санкцій і карта ризиків.

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту фінансових санкцій проти Росії.

Про це йдеться на сайті Президента України.

У документі - аналіз впливу раніше запроваджених обмежень на російську фінансову систему, перелік рекомендацій для посилення тиску на РФ та карта ризиків щодо реалізації санкційної політики.

В Офісі Президента зазначили - розроблені пропозиції базуються на залежності Росії від західних резервних валют, ринків і банків, зокрема в торгівлі.

Щодо нових обмежень, то автори Дорожньої карти мають за мету позбавити РФ фінансових потоків, які вона спрямовує на спонсорування війни.

"Для цього необхідно зробити три кроки: накласти повні блокувальні санкції на весь фінансовий сектор РФ; цілком відмовитися від надання послуг та співпраці з агресором у фінансовій сфері; досягти інституціональної ізоляції, розпочавши перехід до нової економічної політики без участі Росії", - йдеться на сайті глави держави.

Експерти групи Єрмака-Макфола розробили детальні пропозиції для запровадження згаданих санкцій.

Вони пропонують накласти повні блокувальні санкції на 30 найбільших російських банків з державним капіталом, Московську біржу, Національний розрахунковий депозитарій, Національний кліринговий центр. В ОПУ наголосили, що індивідуальні санкції мають бути розширені на російських чиновників, відповідальних за фінансову політику. РФ має бути визнана державою – спонсором тероризму і включена до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Розробники Дорожньої карти радять залишити "Газпромбанк" єдиною установою РФ для операцій з товарами, щодо яких не запроваджено санкцій. Для цього банк має отримати спеціальну ліцензію, яка дозволить здійснювати лімітований обсяг операцій та повністю заблокує інші розрахунки.

Також група Єрмака-Макфола пропонує завершити розірвання економічних відносин з РФ. Росію радять виключити із західних фондів і компаній, а підприємства та окремі особи мають втратити доступ до послуг з інвестиційного та іншого консалтингу, управління активами, роботи на крипторинках. Необхідно також надалі запроваджувати повні блокувальні санкції проти всіх російських банків і фінансових установ.

Ще одна пропозиція міжнародної групи - інституціональна ізоляція Росії. Для цього пропонують запровадити жорсткі інструменти контролю над фінансовими операціями з РФ. Суворий контроль і регулювання торгівлі дадуть змогу запобігти крадіжкам технологій та інтелектуальної власності Росією, особливо щодо товарів і послуг подвійного призначення. Для російських підприємств рекомендують ввести комплексний експортний контроль.

Група Єрмака-Макфола також пропонує запровадити нові межі прозорості та розкриття інформації про компанії, які все ще співпрацюють із Росією. Це для того, щоб збільшити ринковий і суспільних тиск.

У групі додатково рекомендують посилити вимоги стосовно роботи з РФ і визначити підстави для запровадження вторинних санкцій.

В Офісі Президента зазначили, що цю Дорожню карту передадуть інституціям, які відповідають за реалізацію санкційної політики.

Нагадаємо, Великобританія заборонила ввозити у Росію фунти та авіапальне. Також крана не дала візи російській делегації для участі в сесії ПА ОБСЄ.

Ірландія заморозила російських активів на 1,72 млрд євро.