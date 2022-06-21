Реформа сфери зайнятості: безробітних залучатимуть до суспільно корисних робіт

Безробітні, які понад 30 днів перебувають за кордоном під час війни, втрачають статус безробітного.

В Україні починають реформувати сферу зайнятості.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Зокрема, безробітних планують залучати до суспільно-корисних робіт, а тих, хто понад 30 днів перебуває за кордоном під час війни, позбавляти статусу безробітного.

"Офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні — визначатиме місцева влада", - уточнив глава КМУ.

Він додав, що така праця буде оплачуваною. "Держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи", - додав Шмигаль.

Також глава уряду повідомив, що статус та виплати по безробіттю можна втратити, якщо людина перебуває за кордоном більш ніж 30 днів під час воєнного стану.

Нагадаємо, в Державній службі зайнятості повідомили, що з 24 лютого, на час дії воєнного стану в Україні, для безробітних, які перебувають у статусі понад 30 днів, а також для тих, хто не має спеціальності і вперше працевлаштовується, пропонують підходящу роботу - таку, яка не потребує кваліфікації та професійної підготовки.

За словами директорки Державного центру зайнятості України Юлії Жовтяк, від початку війни вакансій стало втричі менше.