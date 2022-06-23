Велика Британія заборонила ввозити у Росію фунти та авіапальне, – Reuters

Уряд Великої Британії розширив торговельні санкції проти Росії за війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Під нові обмежувальні заходи потрапили заборона на експорт до Росії низки товарів і технологій, експорт авіаційного палива та експорт банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС.

Про це пише Reuters.

Також йдеться про заборону на надання технічної допомоги, фінансових послуг, брокерських послуг, пов’язаних з імпортом чавуну та сталі.

У повідомленні уряду Британії міститься додатковий перелік товарів, заборонених до експорту до Росії. Серед них – товари та технології, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морські товари та технології, додаткові товари та технології в галузі нафтопереробки.

Нагадаємо, Велика Британія не дала візи російській делегації для участі в сесії ПА ОБСЄ. Усі члени російської делегації перебувають у списку санкцій.