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Велика Британія не дала візи російській делегації для участі в сесії ПА ОБСЄ

Усі члени російської делегації перебувають у списку санкцій.

Велика Британія не дала візи російській делегації для участі в сесії ПА ОБСЄ
Фото: osce.org

Велика Британія відмовила російській делегації в отриманні віз для участі в липневій сесії Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ.

Про це пише російський Інтерфакс із посиланням на першого заступника голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимира Джабарова.

За його словами, делегати "своєчасно звернулися до керівництва асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та розв'язувати питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в'їзних віз до Британії".

"Ми отримали по суті обурливу відповідь про те, що уряд Британії – дослівно – не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну", – заявив Джабаров.

29-та щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться в Бірмінгемі 2-6 липня 2022 року.

Нагадаємо, прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції минулого тижня конфіскували три квартири в Мюнхені, які належали депутату Державної думи Росії та його дружині.

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