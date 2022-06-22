Велика Британія не дала візи російській делегації для участі в сесії ПА ОБСЄ

Велика Британія відмовила російській делегації в отриманні віз для участі в липневій сесії Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ.

Про це пише російський Інтерфакс із посиланням на першого заступника голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимира Джабарова.

За його словами, делегати "своєчасно звернулися до керівництва асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та розв'язувати питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в'їзних віз до Британії".

"Ми отримали по суті обурливу відповідь про те, що уряд Британії – дослівно – не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну", – заявив Джабаров.

29-та щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться в Бірмінгемі 2-6 липня 2022 року.

Нагадаємо, прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції минулого тижня конфіскували три квартири в Мюнхені, які належали депутату Державної думи Росії та його дружині.