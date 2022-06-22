Зеленський запросив прем’єр-міністра Ірландії відвідати Україну

Міхал Мартін заявив про підтримку надання нашій країні статусу кандидата на членство у євроблоці.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що підтримає на саміті Євросоюзу цього тижня надання Україні статусу кандидата на членство у євроблоці.

Про це Мартін написав у Твіттері.

“Радий поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським і підтвердити підтримку Ірландією членства України в ЄС на засіданні Європейської Ради цього тижня. Ми є і будемо з Україною на кожному кроці", – зазначив він.

Delighted to talk to President @ZelenskyyUa and confirm Ireland's support for Ukraine's EU Membership at this week's European Council.



We are, and will be, with #Ukraine every step of the way. pic.twitter.com/kIdsA6bsGg — Micheál Martin (@MichealMartinTD) June 21, 2022

Зеленський зі свого боку зазначив, що запросив ірландського прем’єра відвідати Україну з першим в історії двосторонніх відносин країн візитом.

“Провів розмову з Міхалом Мартіном напередодні історичного засідання Європейської ради. Подякував за активну підтримку Ірландією європейських прагнень України та статусу кандидата на членство в ЄС”, – написав він.

Talked to @MichealMartinTD on the eve of the historic #EUCO meeting. Thanked for 🇮🇪 active support of Ukraine's European aspirations and the status of a candidate for EU membership. Invited to make the first visit to 🇺🇦 in the history of bilateral relations. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Нагадаємо, як пише Bloomberg із посиланням на слова джерел після зустрічі послів країн ЄС, всі 27 країн-членів підтримують надання Україні статусу кандидатки в члени Євросоюзу.

Лідери Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня в межах засідання Євроради. Саме тоді й ухвалюватимуть рішення стосовно статусу.