Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
​Агентурні війни, інформаційна контратака і “monkey mind”. Частина 2
​Агентурні війни, інформаційна контратака і “monkey mind”. Частина 2
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаПолітика

Зеленський запросив прем’єр-міністра Ірландії відвідати Україну

Міхал Мартін заявив про підтримку надання нашій країні статусу кандидата на членство у євроблоці.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що підтримає на саміті Євросоюзу цього тижня надання Україні статусу кандидата на членство у євроблоці.

Про це Мартін написав у Твіттері.

“Радий поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським і підтвердити підтримку Ірландією членства України в ЄС на засіданні Європейської Ради цього тижня. Ми є і будемо з Україною на кожному кроці", – зазначив він.

Зеленський зі свого боку зазначив, що запросив ірландського прем’єра відвідати Україну з першим в історії двосторонніх відносин країн візитом.

“Провів розмову з Міхалом Мартіном напередодні історичного засідання Європейської ради. Подякував за активну підтримку Ірландією європейських прагнень України та статусу кандидата на членство в ЄС”, – написав він.

Нагадаємо, як пише Bloomberg із посиланням на слова джерел після зустрічі послів країн ЄС, всі 27 країн-членів підтримують надання Україні статусу кандидатки в члени Євросоюзу.

Лідери Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня в межах засідання Євроради. Саме тоді й ухвалюватимуть рішення стосовно статусу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також