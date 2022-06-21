Рішення Євросоюзу щодо статусу кандидата до ЄС для україни може бути прийнято у пʼятницю.

Україна щодня бореться за позитивне рішення Євросоюзу щодо кандидатства для України. Також постійно тривають переговори з приводу постачання Україні сучасної зброї.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні був день дуже активної зовнішньо-політичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто “за” кандидатство для України і додаємо впевненості, що рішення у пʼятницю буде позитивним”, - розповів Зеленський, і перерахував країни, з лідерами яких спілкувався протягом дня:

Словаччина. В розмові з премʼєр-міністом Хегером скоординували наші позиції напередодні засідання Європейської Ради.

Литва. Подякував Президенту Науседі за рішення саміту Триморʼя надати Україні статус партнера-учасника і також скоординували наші кроки.

Угорщина. Була дуже плідна розмова з премʼєр-міністром Віктором Орбаном. Запросив його відвідати Україну і подякував за важливу підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності нашої держави. Домовились розвивати співпрацю в енергетиці.

Португалія. Домовилися з паном премʼєр-міністром Антоніу Коштою залучати досвід його країни у нашому зближенні з Європейським Союзом.

Данія. Подякував за підтримку України, зокрема підтримку зброєю. Також відзначив виступ пані Фредеріксен у Верховній Раді України, який відбувся сьогодні.

Іспанія. Відзначив в розмові з премʼєр-міністром Санчесом, що наша взаємодія посилить і Україну і увесь Європейський Союз. Обговорили можливі результати Мадридського саміту НАТО, який відбудеться уже наприкінці червня.

Ірландія. Відзначив активну підтримку Ірландією нашої євроінтеграції і запросив прем'єр-міністра Ірландії Мартіна відвідати Україну.

Хорватія. Я впевнений, що ми можемо розширити нашу співпрацю і на двосторонньому рівні, і на рівні європейських структур. Подякував пану премʼєр-міністру Пленковичу за підтримку України.

Також сьогодні президент України зустрівся в Києві з премʼєр-міністром Люксембургу Беттелем. Зеленський зазначив, що 15% оборонного бюджету Люксембург вніс в захист України. Також Беттель відвідав міста Київської області, які були звільнені від окупантів.

Володимир Зеленський сьогодні підписав прийнятий вчора закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

“В усіх переговорах незмінно наголошую – сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику. Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський розповів, що ситуація на передовій без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області, окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку. На Харківщині – жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли. На півдні Україна захищає Миколаївщину, Запоріжжя, поступово звільняє Херсонщину.

Президент підписав сьогодні два великі укази про нагородження наших захисників і захисниць. За поданням від головнокомандувача ЗСУ нагороджені 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. За поданням від міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначені 255 бійців Національної гвардії України, із них 41 – посмертно, 41 прикордонник, із них 12 – посмертно, і 45 поліцейських.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на фестивалі творчості "Каннські леви" наголосив, що саме від уваги світу залежить, чим закінчиться війна Росії проти українців. РФ має необмежений доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство.