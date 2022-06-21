ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські повітряні сили знищили два ворожі склади боєприпасів і чимало техніки

Серед втрат окупантів - два безпілотники, десяток ББМ та авіаракета.

Українські повітряні сили знищили два ворожі склади боєприпасів і чимало техніки
Фото: Міноборони

Сьогодні на Київщині та Донеччині українські захисники знищили чимало ворожої техніки та боєприпасів.

Про це повідомили в пресслужбі командування Повітряних сил.

"21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59", - розповіли в командуванні.

Також ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів завдали декілька авіаударів по ворожих позиціях. В результаті було ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, а також живу силу рашистів. Вдалося знищити і два склади з боєприпасами.

Нагадаємо, станом на 21 червня росармія позбулася 34100 осіб живої сили. Також загарбники втратили 3606 бойових броньованих машин і 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня та чимало іншої техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також