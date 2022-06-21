Українські повітряні сили знищили два ворожі склади боєприпасів і чимало техніки

Серед втрат окупантів - два безпілотники, десяток ББМ та авіаракета.

Сьогодні на Київщині та Донеччині українські захисники знищили чимало ворожої техніки та боєприпасів.

Про це повідомили в пресслужбі командування Повітряних сил.

"21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59", - розповіли в командуванні.

Також ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів завдали декілька авіаударів по ворожих позиціях. В результаті було ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, а також живу силу рашистів. Вдалося знищити і два склади з боєприпасами.

Нагадаємо, станом на 21 червня росармія позбулася 34100 осіб живої сили. Також загарбники втратили 3606 бойових броньованих машин і 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня та чимало іншої техніки.