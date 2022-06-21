Двоє окупантів підірвалися при розмінуванні Азовсталі, - Андрющенко

Двоє російських загарбників загинули під час розмінування території заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, роботи з розмінування проводили сапери РФ разом з військовими. Працювали на території доменних цехів.

"Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з кобзоном. Вибух чуло півміста", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі на міні підірвався трактор російського МНС. Працівників відомства залучили до розбору завалів драмтеатру, оскільки жителі відмовлялися це робити.