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Двоє окупантів підірвалися при розмінуванні Азовсталі, - Андрющенко

"Вибух чуло пів міста".

Двоє окупантів підірвалися при розмінуванні Азовсталі, - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

Двоє російських загарбників загинули під час розмінування території заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, роботи з розмінування проводили сапери РФ разом з військовими. Працювали на території доменних цехів.

"Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з кобзоном. Вибух чуло півміста", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі на міні підірвався трактор російського МНС. Працівників відомства залучили до розбору завалів драмтеатру, оскільки жителі відмовлялися це робити.

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