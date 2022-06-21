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Росія атакувала Сумщину дронами-камікадзе, - Живицький

Внаслідок атаки є поранені.

Росія атакувала Сумщину дронами-камікадзе, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 21 червня, Росія атакувала Краснопільську громаду на Сумщині з дронів-камікадзе.  

Про це повідомив голова Сумської облвійськадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

“Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка”, - зазначив голова Сумщини.

Він додав, що сьогодні вдень по громаді було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї. 

Усього було зафіксовано 42 прильоти по території громади.

“Росіяни били у тому числі і по населеним пунктам. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада. Затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами”, - зазначив Живицький. 

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Він уточнив, що дивом ніхто з людей під час обстрілів не постраждав. 

Нагадаємо, вчора Росія вкотре атакувала Сумщину. Ворог застосував міномети й артилерію та безпілотники.

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