Живицький: РФ завдала ударів по Сумщині з мінометів, артилерії, застосувала безпілотники. Є загиблий

Росія вкотре атакувала Сумщину. Сьогодні ворог застосував міномети й артилерію та безпілотники.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Були також три мінометні постріли. Один чоловік загинув, один - поранений", - розповів Живицький.

За його словами, наступна атака почалася з 18.00. Під обстріли ствольної та реактивної артилерії потрапили Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Усього налічили 28 "прильотів". Обійшлося без жертв і руйнувань.

"Після 18:30 було 23 мінометні постріли зі сторони росії по Білопільській громаді...Після 19 години росіяни почали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли... З 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномету", - розповів очільник Сумщини.

Під час останніх обстрілів жертв і руйнувань не зафіксували.

Нагадаємо, Росія за три години випустила по Одещині 14 ракет. А через ворожі обстріли на Дніпропетровщині виникла пожежа господарської будівлі.