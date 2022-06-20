Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
ГоловнаСуспільствоВійна

На території військової частини тимчасово окупованого Мелітополя перебувають сирійські найманці, - Федоров

Тим часом у місті між собою воюють російські спецслужби.

На території військової частини тимчасово окупованого Мелітополя перебувають сирійські найманці, - Федоров
Фото: ФАКТИ

Жителі тимчасово окупованого росіянами Мелітополя (Запорізька область) підтверджують перебування на території авіамістечка сирійців.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що нині в населеному пункті небезпечно залишатися. Тому якщо жителі мають змогу евакуюватися на підконтрольну Україні територію, то повинні нею скористатися.

"На території міста Мелітополь сьогодні залишатися небезпечно. Перш за все там закони сьогодні не працюють. А там є суперечки між спецслужбами рашистської федерації, які між собою воюють, підривають, стріляють і зовсім небезпечно", - сказав Федоров.

Він додав, що в місті час од часу окупанти влаштовують провокації, вибухи.

"В місті Мелітополі майже щодня відбуваюся ті чи інші вибухи. Наприклад, сьогодні вночі були вибухи у військовій частині, яку вони захопили. І на території цієї військової частини також вже побачили сирійців, які одягнені у форму рашистської федерації", - зазначив очільник Мелітополя.

Нагадаємо, у квітні українські війська знищили у Попасній загін найманців з Сирії та Лівії.

У березні українська розвідка повідомляла, що Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Країна-агресор тоді встигла набрати тисячі охочих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також