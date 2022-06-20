На території військової частини тимчасово окупованого Мелітополя перебувають сирійські найманці, - Федоров

Тим часом у місті між собою воюють російські спецслужби.

Жителі тимчасово окупованого росіянами Мелітополя (Запорізька область) підтверджують перебування на території авіамістечка сирійців.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що нині в населеному пункті небезпечно залишатися. Тому якщо жителі мають змогу евакуюватися на підконтрольну Україні територію, то повинні нею скористатися.

"На території міста Мелітополь сьогодні залишатися небезпечно. Перш за все там закони сьогодні не працюють. А там є суперечки між спецслужбами рашистської федерації, які між собою воюють, підривають, стріляють і зовсім небезпечно", - сказав Федоров.

Він додав, що в місті час од часу окупанти влаштовують провокації, вибухи.

"В місті Мелітополі майже щодня відбуваюся ті чи інші вибухи. Наприклад, сьогодні вночі були вибухи у військовій частині, яку вони захопили. І на території цієї військової частини також вже побачили сирійців, які одягнені у форму рашистської федерації", - зазначив очільник Мелітополя.

Нагадаємо, у квітні українські війська знищили у Попасній загін найманців з Сирії та Лівії.

У березні українська розвідка повідомляла, що Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Країна-агресор тоді встигла набрати тисячі охочих.