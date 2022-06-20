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Волонтери продовжують евакуювати населення Луганщини

Керівництво області вважає допомогу волонтерів Луганщини неоціненною.

Волонтери продовжують евакуювати населення Луганщини
Фото: Валерій Бешенко

За два дні волонтери евакуювали 53 людини з “гарячих” сел Луганської області

Про це повідомив голова Луганської облвійськадміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

“Вчора волонтери відвідали Вовчоярівку, що біля Лисичанська, там зібралися чотири десятки селян, яким терпець увірвався. Залишатися під обстрілами - сил вже не було. Всі 40 людей вже в безпеці”, - зазначив Гайдай.

Він додав, що сьогодні волонтери забрали 11 людей, які вчора пережили авіаційні обстріли, з Мирної Долини.

Ще двох людей евакуювали з Білогорівки.

Нагадаємо, у неділю, 19 червня, з Лисичанська Луганської області вивезли 19 місцевих мешканців.

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