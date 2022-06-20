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Угорщина пропонує транспортувати українське продовольство через свою територію

Таку пропозицію Угорщина зробила після зустрічі голов МЗС Євросоюзу.

Угорщина пропонує транспортувати українське продовольство через свою територію
Фото: seanews.ru

Українське продовольство можна буде експортувати ще одним маршрутом. Цього разу свою територію для цього запропонувала Угорщина.

Про це повідомило The Guardian з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

"Угорщина запропонувала свою територію як можливий маршрут для експорту українського зерна у зв'язку з порушенням звичайних маршрутів", – заявив Сіярто.

Нагадаємо, Африка фактично опинилася "в заручниках" у Росії, яка блокує експорт українського продовольства. Крім того, що російські загарбники блокують українські порти, що унеможливлює експорт, Кремль намагається продати вкрадене в Україні зерно постраждалим від посухи країнами Африки.

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