Леоніду Черновецькому заочно повідомили про підозру

Колишнього міського голову Києва підозрюють у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Судячи з фотографії, оприлюдненої Офісом генпрокурора, мова йде про Леоніда Черновецького.

“За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі “Facebook” розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень “Донецька народна республіка” та “Луганська народна республіка”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду з позовом про заборону генпрокурору Юрію Луценку виїжджати за кордон.

У 2017 році правоохоронці оголосили в розшук ексмера Києва Черновецького за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем.