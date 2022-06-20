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​Росія за три години випустила по Одещині 14 ракет

В Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад.

​Росія за три години випустила по Одещині 14 ракет
Одеса, наслідки обстрілу
Фото: ОК "Південь"

Сьогодні вдень упродовж трьох годин Росія завдала масованого ракетного удару 14 ракетами по півдню України.

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

"У безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", - йдеться в повідомленні.

В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежу на площі понад 300 кв. м оперативно ліквідували рятувальники.

Постраждалих серед цивільного населення нема.

Нагадаємо, 18 червня президент Володимир Зеленський відвідав Одещину. Він, зокрема, обговорив з керівництвом області шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів регіону.

У неділю вночі, 19 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Одещині. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ворожі ракети над регіоном.

Унаслідок обстрілів окупантів загалом постраждали 55 мешканців області.

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