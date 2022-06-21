Зеленський напередодні саміту Євроради скоординував позиції з премʼєр-міністром Словаччини

Президент України Володимир Зеленський скоординував позиції із премʼєр-міністром Словаччини Едуардом Геґером напередодні засідання Європейської ради, що відбудеться цього тижня.
Про результати розмови президент повідомив у twitter.
"Ціную вагому підтримку Словаччини на шляху України до Євросоюзу. Чекаємо на історичне рішення Європейської ради", – написав він.
Скоординували позиції з @eduardheger напередодні засідання Європейської ради цього тижня. Ціную вагому підтримку Словаччини на шляху 🇺🇦 до 🇪🇺. Чекаємо на історичне рішення #EUCO.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022
На саміті 23-24 червня лідери країн ЄС, з яких складається Єврорада, ухвалять рішення щодо надання Україні статусу кандидатки в члени Євросоюзу. Для позитивного рішення необхідна згода всіх 27 країн-членів.
Минулого тижня Європейська комісія ухвалила офіційну рекомендацію присвоїти Україні та Молдові цей статус. Грузія може отримати його після виконання низки вимог.