Обговорили відбудову України після війни, вступ у ЄС, санкції проти РФ і підтримку українських біженців.

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з прем'єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Бетелем.

Про це йдеться на сайті глави нашої держави.

До цього Бетель відвідав деокуповані території Київської області, ознайомившись із наслідками російського вторгнення.

Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив вдячність прем’єр-міністру Люксембургу за надану допомогу. За словами Президента, 15% свого оборонного бюджету іноземна держава виділила українським захисникам.

Зеленський і Бетель обговорили питання допомоги українським біженцям у Люксембургу, відбудову нашої держави після війни, санкції проти держави-агресора. Зокрема, блокування Чорного й Азовського морів з боку російського флоту, що призводить до дефіциту харчової продукції у світі.

Люксембурзький прем'єр наголосив, що його візит є підтвердженням солідарності Люксембургу з Україною.

"Люксембург робить усе, що може, щоб допомогти Україні. На гуманітарному, на фінансовому рівнях. Також важливою є моральна підтримка. Я хочу сказати українцям, що їхнє майбутнє – поряд з нами, і воно будуватиметься разом, спільно», – сказав Бетель.

Він додав, що ознайомившись із висновком Європейської комісії щодо заявки України на отримання статусу кандидата в члени ЄС Люксембург радив іншим членам Євросоюзу підтримати рішення на користь України.

"Я думаю, що буде рішення, яке стане не тільки потужним сигналом для вас, а й для нас. Це не лише наслідок війни проти України, це захист наших цінностей, за які загинуло вже стільки людей", – зазначив люксембурзький прем'єр.

Нагадаємо, цього місяця Люксембург заморозив російські активи на €4,3 млрд.

Раніше держава виділила Україні 250 млн євро допомоги.