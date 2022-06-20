АМУ звернулась до Ради з пропозиціями до законопроєкту 7427, щоб не допустити зриву опалювального сезону

Асоціація міст України закликає Верховну Раду врахувати її пропозиції до законопроєкту 7427, який надає НАК «Нафтогаз» право забирати комунальне майно за борги та ставить під загрозу опалювальний сезон. Про це повідомив виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан на своїй сторінці у Facebook.

«Забирати майно комунальних і приватних підприємств за двомісячну заборгованість зможе Нафтогаз, якщо депутати підтримають урядовий законопроєкт 7427. Без суду, слідства та розрахунків. Цинізм полягає в тому, що майно НАК забиратиме, а фінансові зобов’язання по боргам/кредитам залишить містам і селам, це нове слово в юриспруденції. Можливо, немає чим платити премії в НАКу або не вистачає нових броньованих авто класу Бентлі Континенталь?», - написав Слобожан.

Він закликав депутатів не підтримувати в такій редакції законопроєкт, адже ним порушується Конституція України та знищується право власності.

«Сьогодні високі ціни на газ, мінімальна кількість газу в сховищах, зруйновані агресором підприємства тепло- та водопостачання, - маємо вирішувати ці завдання, а не давати Нафтогазу можливість захоплювати чужу власність. Асоціація міст України звернулись до профільного комітету, щоб не допустити знищення права власності та зриву опалювального сезону вже за кілька місяців», - наголосив виконавчий директор Асоціації міст України.

Раніше АМУ оприлюднила низку власних правок до законопроєкту №7427:

- виключити норми про безоплатний перехід права власності на підприємство ТКЕ до постачальника природного газу у разі прострочення платежів по договору реструктуризації;

- передбачити забезпечення постачання природного газу на умовах та за цінами попереднього опалювального сезону підприємствам ТКЕ, бюджетним установам, ОСББ, ЖБК, релігійним організаціям;

- зупинити стягнення заборгованості за природний газ та послуги з його розподілу з підприємств ТКЕ в умовах воєнного стану й забезпечити їх списання.