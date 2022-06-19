​Уночі в окупованому Бердянську пролунали вибухи
​Уночі в окупованому Бердянську пролунали вибухи
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Окупанти вимагають у командування повернути їх додому, бо в ротах залишилося по 10-15 людей, - перехоплення розвідки
Окупанти вимагають у командування повернути їх додому, бо в ротах залишилося по 10-15 людей, - перехоплення розвідки
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Армія РФ втратила 37 592 військових, – перехоплені дані російських штабів
Армія РФ втратила 37 592 військових, – перехоплені дані російських штабів
Калінінградська пастка: як проблеми Балтії загрожують Україні
Калінінградська пастка: як проблеми Балтії загрожують Україні
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
ГоловнаЕкономікаДержава

​"Нафтогаз" попереджає, що платіжки за травень затримуються

Рахунки за спожитий газ будуть доступні клієнтам після 20 червня.

​"Нафтогаз" попереджає, що платіжки за травень затримуються
Фото: vesti-ukr.com

У зв'язку із різким збільшенням кількості клієнтів у "Нафтогазі" затримують платіжки за травень. Вони будуть доступні онлайн після 20 червня.

Про це повідомляється на сайті НАК

"Через те, що більшість постачальників газу побутовим споживачам не виконують свої функції, з 1 травня 2022 року понад 8,8 млн українських домогосподарств отримували газ від "Нафтогазу". Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені на рахунки ГК "Нафтогаз України". У ситуації, що склалася, процес формування рахунків за травень дещо затримується", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, рахунки за спожитий газ будуть доступні клієнтам після 20 червня, в особистому кабінеті my.gas.ua та чатботах GASUA.

Друковані платіжки "Укрпошта" доставить вже після 25-го числа поточного місяця і лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

У "Нафтогазі" також нагадали, що кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку. Для цього необхідно перейти в чатбот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та ввести ЕІС-код (16 символів).

EIC - це персональний газовий номер об'єкта газопостачання, який складається з 16 символів (латинських літер та цифр).

Також можна отримати особовий рахунок, звернувшись до контакт-центру ГК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві тарифи на гарячу воду а тепло залишаться на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також