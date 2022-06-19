​"Нафтогаз" попереджає, що платіжки за травень затримуються

Рахунки за спожитий газ будуть доступні клієнтам після 20 червня.

У зв'язку із різким збільшенням кількості клієнтів у "Нафтогазі" затримують платіжки за травень. Вони будуть доступні онлайн після 20 червня.

Про це повідомляється на сайті НАК.

"Через те, що більшість постачальників газу побутовим споживачам не виконують свої функції, з 1 травня 2022 року понад 8,8 млн українських домогосподарств отримували газ від "Нафтогазу". Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені на рахунки ГК "Нафтогаз України". У ситуації, що склалася, процес формування рахунків за травень дещо затримується", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, рахунки за спожитий газ будуть доступні клієнтам після 20 червня, в особистому кабінеті my.gas.ua та чатботах GASUA.

Друковані платіжки "Укрпошта" доставить вже після 25-го числа поточного місяця і лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

У "Нафтогазі" також нагадали, що кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку. Для цього необхідно перейти в чатбот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та ввести ЕІС-код (16 символів).

EIC - це персональний газовий номер об'єкта газопостачання, який складається з 16 символів (латинських літер та цифр).

Також можна отримати особовий рахунок, звернувшись до контакт-центру ГК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві тарифи на гарячу воду а тепло залишаться на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.