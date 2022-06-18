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Європа відновлює постачання нафти з Венесуели, – Reuters

ОПЕК прогнозує уповільнення зростання попиту на нафту у світі наступного року до 2 млн барелів на добу з 3,36 млн цього року.

Європа відновлює постачання нафти з Венесуели, – Reuters
Фото: ukrinform.ua

Європейські компанії почали закуповувати нафту у Венесуелі на тлі падіння пропозиції на світовому ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що італійська компанія Eni зафрахтувала танкер із венесуельською нафтою обсягом 650 тис. барелів.

У травні Держдепартамент США дозволив Enі, а також іспанській Repsol відновити операції з венесуельською нафтою щоб погасити невиплачений борг та дивіденди на мільярди доларів.

Другий танкер, зафрахтований Eni, також незабаром попрямує до Венесуели і, як очікується, завантажить два мільйони барелів розбавленої сирої нафти і доставить її до Європи. Цей вантаж буде розділено між Eni та іспанською Repsol.

Нагадаємо, Норвегія ухвалила рішення доєднатись до заборони на імпорт російської нафти.

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