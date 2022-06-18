Європа відновлює постачання нафти з Венесуели, – Reuters

Європейські компанії почали закуповувати нафту у Венесуелі на тлі падіння пропозиції на світовому ринку.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що італійська компанія Eni зафрахтувала танкер із венесуельською нафтою обсягом 650 тис. барелів.
У травні Держдепартамент США дозволив Enі, а також іспанській Repsol відновити операції з венесуельською нафтою щоб погасити невиплачений борг та дивіденди на мільярди доларів.
Другий танкер, зафрахтований Eni, також незабаром попрямує до Венесуели і, як очікується, завантажить два мільйони барелів розбавленої сирої нафти і доставить її до Європи. Цей вантаж буде розділено між Eni та іспанською Repsol.
Нагадаємо, Норвегія ухвалила рішення доєднатись до заборони на імпорт російської нафти.