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В Ростовській області загорівся НПЗ, повʼязаний з родиною Медведчука

За даними місцевої влади, вогонь уже ліквідували. 

В Ростовській області загорівся НПЗ, повʼязаний з родиною Медведчука
Фото: скріншот

В Ростовській області Росії трапилася чергова пожежа – цього разу на нафтопереробному заводі "Новошахтинський". 

За словами місцевої влади, яку цитує російський "Інтерфакс", ніхто не постраждав. 

Загоряння відбулось вранці, вогонь охопив близько 50 квадратних метрів. За даними російських джерел, пожежа відбулась внаслідок падіння дрону, її вже ліквідували.

Новошахтинський завод було зведено в 2009 році. Він виробляє зокрема дизельне паливо, пише "Ліга".

Навесні 2021 року журналісти "Схем" повідомили, що родина народного депутата Віктора Медведчука (підозрюється в державній зраді) володіє часткою цього НПЗ, який забезпечував нафтопродуктами армію Росії на Донбасі. Саме через це на завод в Україні було накладено санкції.

Офіційно повідомлялося, що новим власником НПЗ став російський будівельний підрядник "Петон", але, за даними "Схем", станом на квітень 2021 року ним все ще володіли повʼязані з родиною Медведчука компанії. 

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