Авіапатруль НАТО за тиждень п'ять разів супроводжував російські літаки в Балтії, – Міноборони Литви

Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.

Протягом минулого тижня винищувачі місії повітряної поліції НАТО в Балтії вісім разів підіймалися в повітря для патрулювання. У п'яти випадках вони супроводжували російські військові літаки Ан-30 і Іл-20.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Литви.

Зокрема, були ідентифіковані та супроводжувалися: літак повітряного спостереження та аерофотозйомки Ан-30 (три польоти з Калінінградської області на материкову частину рф і назад – 14, 15 та 16 червня), а також Іл-20 радіоелектронної розвідки (16 червня – переліт з материкової частини Росії у Калінінградську область, 18 червня – у зворотному напрямку).

Зазначається, що 16 червня Іл-20 летів із вимкненим транспондером, без плану польоту, але підтримував зв'язок з регіональним центром управління польотами.

Нагадаємо, російське МЗС висловило вчора "рішучий протест" главі представництва ЄС у Росії Маркусу Едереру через поширення обмежень на вантажний транзит між Калінінградською областю та іншою територією РФ і вимагає негайного їхнього скасування.

В свою чергу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про те, що звинувачення Росії на адресу Вільнюса щодо обмеження транзиту товарів до Калінінграду є частиною її війни із Заходом.