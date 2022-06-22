Росіяни вночі знову стріляли по Дніпропетровщині

Російські війська цієї ночі знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Гатиили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.
Про це в Телеграм повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Попередньо, люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла", – написав він.
В інших районах області станом на 7:47 спокійно.
Вчора російська армія обстріляла з РСЗВ "Ураган" село Шестерня Широківської громади. Вогонь вівся по житлових будинках.
На даху одного з них виявили касетні боєприпаси – заборонені до використання міжнародним законодавством снаряди, що мають здатність детонувати через тривалий час після обстрілу.