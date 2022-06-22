Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
​Агентурні війни, інформаційна контратака і “monkey mind”. Частина 2
​Агентурні війни, інформаційна контратака і “monkey mind”. Частина 2
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вночі знову стріляли по Дніпропетровщині

Вогонь вівся по двох громадах. 

Росіяни вночі знову стріляли по Дніпропетровщині
резніченко
Фото: dnipro.tv

Російські війська цієї ночі знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Гатиили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.

Про це в Телеграм повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Попередньо, люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла", – написав він.

В інших районах області станом на 7:47 спокійно. 

Вчора російська армія обстріляла з РСЗВ "Ураган" село Шестерня Широківської громади. Вогонь вівся по житлових будинках.

На даху одного з них виявили касетні боєприпаси – заборонені до використання міжнародним законодавством снаряди, що мають здатність детонувати через тривалий час після обстрілу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також