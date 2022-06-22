У Ростовській області Росії розбився штурмовик Су-25, пілот загинув

У Ростовській області Росії розбився штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Interfax з посиланням на прес-службу Південного військового округу.
Катастрофа сталася під час планового навчально-тренувального польоту.
Зазначається, що льотчик загинув.
За словами військових, політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає.
“За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що у Білгородській області Росії заявили про падіння аналогічного штурмовика Су-25. Офіційною причиною також назвали технічну несправність.
З території Білогородської області російські війська завдають систематичних обстрілів та ударів по Україні.